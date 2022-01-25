Девушка упала на землю на глазах патруля
В селе Кырен Тункинского района Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировала улицы. На перекрёстке улиц Ленина и Советская на глазах росгвардейцев девушка внезапно потеряла сознание и упала на землю.
Младший сержант полиции Николай Шагдуров и прапорщик полиции Александр Киселёв тут же подъехали к пострадавшей. Они выскочили из автомобиля, чтобы прийти на помощь.
Не остались равнодушными и проезжавшие мимо молодые люди. Они помогли погрузить девушку в служебную машину.
- Сотрудники Росгвардии отвезли девушку в Тункинскую районную больницу, где врачи оказали квалифицированную помощь. Родные девушки, студентки колледжа, выразили благодарность росгвардейцам, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке
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