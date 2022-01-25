В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Девушка упала на землю на глазах патруля



В селе Кырен Тункинского района Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировала улицы. На перекрёстке улиц Ленина и Советская на глазах росгвардейцев девушка внезапно потеряла сознание и упала на землю.



Младший сержант полиции Николай Шагдуров и прапорщик полиции Александр Киселёв тут же подъехали к пострадавшей. Они выскочили из автомобиля, чтобы прийти на помощь.



Не остались равнодушными и проезжавшие мимо молодые люди. Они помогли погрузить девушку в служебную машину.



- Сотрудники Росгвардии отвезли девушку в Тункинскую районную больницу, где врачи оказали квалифицированную помощь. Родные девушки, студентки колледжа, выразили благодарность росгвардейцам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

