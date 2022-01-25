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В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке

В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Девушка упала на землю на глазах патруля

В селе Кырен Тункинского района Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировала улицы. На перекрёстке улиц Ленина и Советская на глазах росгвардейцев девушка внезапно потеряла сознание и упала на землю.

Младший сержант полиции Николай Шагдуров и прапорщик полиции Александр Киселёв тут же подъехали к пострадавшей. Они выскочили из автомобиля, чтобы прийти на помощь.

Не остались равнодушными и проезжавшие мимо молодые люди. Они помогли погрузить девушку в служебную машину.

 - Сотрудники Росгвардии отвезли девушку в Тункинскую районную больницу, где врачи оказали квалифицированную помощь. Родные девушки, студентки колледжа, выразили благодарность росгвардейцам, - сообщили в пресс-службе ведомства. 
Росгвардия

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