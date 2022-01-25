Ко Дню студента художница из Читы шутливо изменила гербы вузов ДФО

Она смогла объединить тотемных животных каждого региона с ведущими современными профессиями оттуда же



Шутливую серию изменённых гербов дальневосточных вузов представила в интернете читинская художница. Получилось смешно, талантливо, креативно - например, в Забайкалье манул-горняк ломает систему классического герба, заставляя соболя балансировать на верхней кромке лого.



- Амурский госуниверситет, где готовят кадры для космодрома «Восточный», представляет журавль, летящий на ракете в светлое будущее. Символом свободолюбивого Приморья и ДВФУ стал тигр-нанотехнолог. Также на логотипах изображены волк-экскурсовод из Бурятии и мамонт-айтишник с алмазными перстнями, конечно, из Якутии, - сообщает телеграм-канал «Недальний восток».



Канал отмечает, что инициатива получила широчайший отклик в соцсетях, и, приуроченная к дню студентов, сделала для популяризации дальневосточного образования едва ли не больше, чем все потуги минобра. Некоторые пользователи уже предлагают монетизировать творчество художницы через NFT, маркетплейс Binance, объединяющий художников и энтузиастов криптовалюты.

