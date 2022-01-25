Экспозиция посвящена 95-летию Закаменского района
В столице Бурятии открылась выставка «Yйhэнэй элшэ хyсэн» («Сила берёсты»). В экспозиции представлены изделия из бересты мастера Валерия Цыбикова.
- Творчество народного мастера, заслуженного работника культуры Республики Бурятия Валерия Дашеевича Цыбикова многогранно и многолико. Валерий Дашеевич – автор более сотен песен. На его стихи накладывают музыку, которые исполняет фольклорный ансамбль «Уряал», «Тоонто» участником которого он являлся много лет, - сообщает пресс-служба музея истории Улан-Удэ. - С любимым делом он часто выходил в эфир средств массовой информации с передачами о бересте, о народном промысле, которая вошла в «Золотой фонд» радио Бурятии. О его деятельности написано много статей, очерков как о талантливом человеке, мастере, преподавателе, воспитавшем достойных учеников народного промысла… Работы народного мастера разъезжают по странам в качестве памятных сувениров и хранятся в музеях. Его сувенирную продукцию увозят с собой спортсмены, артисты, участники международных конференций, симпозиумов и выставок.
Выставка «Yйhэнэй элшэ хyсэн» проходит в преддверии Сагаалгана в музее истории города Улан-Удэ и посвящена 95-летию Закаменского района.
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В Улан-Удэ открылась выставка берестяных изделий
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