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В Бурятии расшифровали около 500 страниц тибетских рукописей

В Бурятии расшифровали около 500 страниц тибетских рукописей
Общество,  Фото:pexels.com
Работа проведена с помощью искусственного интеллекта с точностью 94%

В Бурятии дешифровано около 500 страниц тибетских рукописей, сообщает пресс-служба минобрнауки республики.

Сотрудники Института монголоведения СО РАН применили искусственный интеллект для распознавания и успешно сделали это за внебюджетные ресурсы. Учёные отмечают, у тибетских рукописей 94% правильная интерпретация.

- На первом этапе работы было дешифровано около 500 страниц тибетских рукописей. Наши ученые надеются, что в будущем машинное обучение обеспечит более точное прочтение древних текстов и даже даст возможность перевести рукописи на русский язык. Это первый в мире опыт дешифровки тибетских текстов. В Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН около ста тысяч единиц рукописей - канонические, дидактические, медицинские тексты, с которыми работали поколения выдающихся ученых. Работа по дешифровке даст более адекватное представление о древнем знании, позволит ввести в оборот колоссальный материал и начать позитивное сотрудничество с Тибетом, - рассказал директор ИМБТ СО РАН Борис Базаров.

Предполагается, что у проекта будет вторая стадия - попытка читать рукописи и публикации на старомонгольском языке.

На этой письменности сохранилось огромное количество книг, информации, рукописей, которые содержат историю Бурятии и Монголии, но они практически не читаемы, потому что утеряны знания, а специалистов, владеющих старомногольским языком осталось совсем немного.


ученые

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