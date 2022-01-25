В экспозиции представлены работы эвенкийских мастеров
В Улан-Удэ презентовали коллекцию эвенкийского декоративно-прикладного искусства. На выставке «2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия» в городской библиотеке имени И. Калашникова представлены работы эвенкийских мастеров.
- Здесь жители нашей многонациональной республики смогут окунуться в разноцветный мир ремёсел эвенков и увидеть весь спектр эвенкийских национальных изделий, в которых отражено мифическое восприятие жизни. Эвенки верили в добрых и злых духов, считали, что деревья, птицы, животные имеют душу, наделяли их человеческими качествами. Лось, белый и пёстрый олень, птицы гагара и лебедь были для них священными. И эвенки изображали их на амулетах, национальных ковриках, одежде и украшениях. Традиционно вещь вышивали белым подшейным волосом оленя. Одежда с вышитой птицей гагарой обладала свойствами оберега, так же как и украшения из лапок лебедя, глухаря, шкурок гагары, ушей белого оленя, сохатого, - сообщает пресс-служба республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».
На выставке представлены традиционные эвенкийские женские и мужские украшения ручной работы; кумаланы, вышитые из меха; обереги; нагрудные изделия; пояса; куклы; северные очки из бисера и священные амулеты.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ презентовали выставку эвенкийского искусства
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