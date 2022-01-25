Баскетболистки Бурятии выиграли кубок в Чите

Мужская команда республики стала второй



Женская и мужская сборные Бурятского госуниверситета вернулись с первым местом (девушки) и вторым местом (мужчины) с открытого кубка Забайкальского университета по баскетболу памяти заслуженного тренера Светланы Макаровой. Соревнования проходили в Чите с 21 по 23 января.



- В красивом и результативном мужском финале наша команда уступила со счётом 98:94, действующему чемпиону данного турнира баскетбольному клубу «Чита», - сообщает пресс-служба БГУ.



Лучшими нападающими турнира стали представители Бурятии: играющий тренер женской сборной Софья Рогачёва и капитан мужской сборной Артём Сараев (ФФКСиТ).

