В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Образовательные учреждения Бурятии присоединились к всероссийскому уроку памяти



В муниципальных школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ с 25 по 27 января проводится всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» в дистанционном формате.



- Задачи акции – актуализировать память поколений и гордость за мужество народа, напомнить о беспрецедентном для XX века преступлении нацистской Германии, направленном на уничтожение мирных жителей Ленинграда, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.



В городском центре допризывной подготовки и патриотического воспитания в память о знаменательной дате открыта экспозиция «Ленинградский метроном» (6+). В онлайн и оффлайн форматах детей ждут рассказы о подвиге жителей осаждённого Ленинграда и воинов Ленинградского и Волховского фронтов, показ музейных экспонатов Великой Отечественной войны, свидетельствующих о героической блокаде Ленинграда.



Напомним, 27 января – это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Эта памятная дата отмечается в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

