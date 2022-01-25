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В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»

В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Образовательные учреждения Бурятии присоединились к всероссийскому уроку памяти

В муниципальных школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ с 25 по 27 января проводится всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» в дистанционном формате.

- Задачи акции – актуализировать память поколений и гордость за мужество народа, напомнить о беспрецедентном для XX века преступлении нацистской Германии, направленном на уничтожение мирных жителей Ленинграда, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

В городском центре допризывной подготовки и патриотического воспитания в память о знаменательной дате открыта экспозиция «Ленинградский метроном» (6+). В онлайн и оффлайн форматах детей ждут рассказы о подвиге жителей осаждённого Ленинграда и воинов Ленинградского и Волховского фронтов, показ музейных экспонатов Великой Отечественной войны, свидетельствующих о героической блокаде Ленинграда.

Напомним, 27 января – это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Эта памятная дата отмечается в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Улан-Удэ акция урок блокада Ленинграда Великая Отечественная школа

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