В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей



В Баян-Хосунской Николаевской церкви в Джидинском районе Бурятии состоялся молебен за возрождение этого храма.



Впервые за долгое время более сотни жителей района собрались на службе, которая была посвящена возрождению Николаевского храма. Многие джидинцы поддерживают идею по реконструкции церкви.



Николаевская церковь остается ценнейшей реликвией для района и всей Бурятии.



- Уникальная старинная технология строительства не позволила храму с более чем 200-летней историей полностью разрушиться, но сейчас есть опасность потерять целостность конструкции, - сообщает представитель района Сергей Печерский.



Жители Джиды очень волнуются за сохранность древнего храма, и поэтому было решено провести после общего молебна встречу, чтобы обсудить насущный вопрос спасения церкви.



На данный момент в районе запланировано создание совета по восстановлению храма, проведение работы по его сохранению - путём консервации, разработки проектной документации на восстановление храма.



По словам Печерского, для воплощения этих планов в жизнь важно привлечь широкий круг заинтересованных людей в этой проблеме в республике и за ее пределами. Жители села Баянхосун поддерживают инициативу возрождения цервки, готовы помогать и более того, искренне говорят о том, что возрождение Николаевской церкви - это их большая мечта.



