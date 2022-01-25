 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме

В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей

В Баян-Хосунской Николаевской церкви в Джидинском районе Бурятии состоялся молебен за возрождение этого храма.

Впервые за долгое время более сотни жителей района собрались на службе, которая была посвящена возрождению Николаевского храма. Многие джидинцы поддерживают идею по реконструкции церкви.

Николаевская церковь остается ценнейшей реликвией для района и всей Бурятии.

- Уникальная старинная технология строительства не позволила храму с более чем 200-летней историей полностью разрушиться, но сейчас есть опасность потерять целостность конструкции, - сообщает представитель района Сергей Печерский.

Жители Джиды очень волнуются за сохранность древнего храма, и поэтому было решено провести после общего молебна встречу, чтобы обсудить насущный вопрос спасения церкви.

На данный момент в районе запланировано создание совета по восстановлению храма, проведение работы по его сохранению - путём консервации, разработки проектной документации на восстановление храма.

По словам Печерского, для воплощения этих планов в жизнь важно привлечь широкий круг заинтересованных людей в этой проблеме в республике и за ее пределами. Жители села Баянхосун поддерживают инициативу возрождения цервки, готовы помогать и более того, искренне говорят о том, что возрождение Николаевской церкви - это их большая мечта.

церковь православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 25.01.2022
Ночами холодает до -42 градусов
В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме
В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме
Общество, 25.01.2022
Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей
В Бурятии организациям инвалидов хотят увеличить льготы на тепло и свет
В Бурятии организациям инвалидов хотят увеличить льготы на тепло и свет
Общество, 25.01.2022
Им возместят 50% за потреблённую тепловую и электрическую энергию
Новые эшелоны с военными из Восточного округа прибыли в Беларусь
Новые эшелоны с военными из Восточного округа прибыли в Беларусь
Общество, 25.01.2022
Состоится совместное учение «Союзная решимость-2022»
В Бурятии для воспитанников детдома организовали зимнюю рыбалку
В Бурятии для воспитанников детдома организовали зимнюю рыбалку
Общество, 25.01.2022
Дети наловили речной рыбы и сварили походный обед
Жители Бурятии массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году
Жители Бурятии массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году
Общество, 25.01.2022
Покупку приходится откладывать из-за высоких цен
В Бурятии впервые зафиксировали свыше 520 случаев COVID-19 за сутки
В Бурятии впервые зафиксировали свыше 520 случаев COVID-19 за сутки
Общество, 25.01.2022
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии третий подряд обновляет рекорд
В Улан-Удэ осуждённые научились печь блинные торты
В Улан-Удэ осуждённые научились печь блинные торты
Общество, 25.01.2022
После мастер-класса приготовленное съели
В Улан-Удэ предложили всерьёз взяться за владельцев крупных собак
В Улан-Удэ предложили всерьёз взяться за владельцев крупных собак
Общество, 25.01.2022
Предлагается тотальная чипизация и специальные документы для собак выше 30 см в холке
Улан-удэнская поликлиника открыла дополнительный фильтр-бокс
Улан-удэнская поликлиника открыла дополнительный фильтр-бокс
Общество, 25.01.2022
Взрослых пациентов с признаками ОРВИ принимают отдельно
Лесоприёмный пункт в Бурятии захламил территорию опилками
Лесоприёмный пункт в Бурятии захламил территорию опилками
Общество, 25.01.2022
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом
В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом
Общество, 25.01.2022
Развалины представляют опасность для горожан
Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Общество, 25.01.2022
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^