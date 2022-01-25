Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей
В Баян-Хосунской Николаевской церкви в Джидинском районе Бурятии состоялся молебен за возрождение этого храма.
Впервые за долгое время более сотни жителей района собрались на службе, которая была посвящена возрождению Николаевского храма. Многие джидинцы поддерживают идею по реконструкции церкви.
Николаевская церковь остается ценнейшей реликвией для района и всей Бурятии.
- Уникальная старинная технология строительства не позволила храму с более чем 200-летней историей полностью разрушиться, но сейчас есть опасность потерять целостность конструкции, - сообщает представитель района Сергей Печерский.
Жители Джиды очень волнуются за сохранность древнего храма, и поэтому было решено провести после общего молебна встречу, чтобы обсудить насущный вопрос спасения церкви.
На данный момент в районе запланировано создание совета по восстановлению храма, проведение работы по его сохранению - путём консервации, разработки проектной документации на восстановление храма.
По словам Печерского, для воплощения этих планов в жизнь важно привлечь широкий круг заинтересованных людей в этой проблеме в республике и за ее пределами. Жители села Баянхосун поддерживают инициативу возрождения цервки, готовы помогать и более того, искренне говорят о том, что возрождение Николаевской церкви - это их большая мечта.
В Бурятии впервые провели молебен в древнем храме
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ночами холодает до -42 градусов
Появилась угроза потери церкви с более чем 200-летней историей
Им возместят 50% за потреблённую тепловую и электрическую энергию
Состоится совместное учение «Союзная решимость-2022»
Дети наловили речной рыбы и сварили походный обед
Покупку приходится откладывать из-за высоких цен
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии третий подряд обновляет рекорд
После мастер-класса приготовленное съели
Предлагается тотальная чипизация и специальные документы для собак выше 30 см в холке
Взрослых пациентов с признаками ОРВИ принимают отдельно
Булату Будацыренову было всего 29 лет
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Развалины представляют опасность для горожан
Парень неоднократно нарушал закон
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов