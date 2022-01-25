В Бурятии организациям инвалидов хотят увеличить льготы на тепло и свет

Им возместят 50% за потреблённую тепловую и электрическую энергию



В Бурятии разработали законопроект об увеличении до 50% средств на частичное возмещение затрат за потреблённую тепловую и электрическую энергию в офисных и производственных помещениях общественных организаций инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцзащиты.



В случае внесения изменений в закон, четыре общественные организации - это региональные отделения Всероссийского общества инвалидов, глухих, слепых и «Найдал» - смогут возмещать своим первичным районным и местным организациям коммунальные затраты за тепловую и электрическую энергию.



- Эти организации представляют интересы более 50 тысяч инвалидов и пожилых граждан, проживающих в республике. Отмечу, что предложение общественников и профильного министерства поддержал глава Бурятии, отдав соответствующее поручение, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Отмечается, что ежегодное повышение цен за оплату тепловой и электрической энергии, а также неблагополучная ситуация, вызванная коронавирусом, требуют дополнительных мер по поддержке общественных организаций инвалидов. Ведь их членами являются самые социально незащищенные граждане - старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, подверженные высокому риску заражения.



В настоящее время данная мера государственной поддержки регламентирована статьей 4 Закона Республики Бурятия от 02.07.2007 № 2307-III «О мерах государственной поддержки республиканских общественных объединений инвалидов» и постановлением правительства Республики Бурятия от 03.04.2019 № 161 «Об утверждении порядка возмещения расходов по предоставлению мер государственной поддержки республиканским общественным объединениям инвалидов».

