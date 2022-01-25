Забайкалье примет чемпионат ДФО по «Регби на снегу»

Команды, занявшие первые два места, получат путёвку на чемпионат России



Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной дисциплине «Регби на снегу» пройдёт 29 января в 11.00 на стадионе СибВО в Чите.



- «В чемпионате примут участие пять мужских и две женских команды Забайкальского края, в настоящее время ожидается подтверждение участия команд из Хабаровского и Приморского краёв. Хочется отметить, что в Забайкалье впервые пройдёт турнир такого уровня, - рассказал президент федерации регби Забайкальского края Александр Сетов.



Также он отметил, что команды, занявшие первое и второе места в турах, получат право участвовать в чемпионате России по спортивной дисциплине «Регби на снегу», который состоится 19-20 февраля в городе Зеленогорск (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

