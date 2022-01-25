Команды, занявшие первые два места, получат путёвку на чемпионат России
Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной дисциплине «Регби на снегу» пройдёт 29 января в 11.00 на стадионе СибВО в Чите.
- «В чемпионате примут участие пять мужских и две женских команды Забайкальского края, в настоящее время ожидается подтверждение участия команд из Хабаровского и Приморского краёв. Хочется отметить, что в Забайкалье впервые пройдёт турнир такого уровня, - рассказал президент федерации регби Забайкальского края Александр Сетов.
Также он отметил, что команды, занявшие первое и второе места в турах, получат право участвовать в чемпионате России по спортивной дисциплине «Регби на снегу», который состоится 19-20 февраля в городе Зеленогорск (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
Забайкалье примет чемпионат ДФО по «Регби на снегу»
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