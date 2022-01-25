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Новые эшелоны с военными из Восточного округа прибыли в Беларусь

Новые эшелоны с военными из Восточного округа прибыли в Беларусь
Общество,  Фото:минобороны РФ
Состоится совместное учение «Союзная решимость-2022»

Вооружение и военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Беларусь. Об этом сообщает минобороны России.

- Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станцию разгрузки, - говорится в сообщении.

 
В минобороны заявляют, что военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь.

Проверка пройдёт в два этапа.

В ходе учений российские военные будут охранять госграницы в воздушном пространстве, проверят готовность и способность дежурных по противовоздушной обороне выполнить задачи по прикрытию важных объектов Беларуси. Затем военные двух стран проведут совместное учение «Союзная решимость-2022». Мероприятия будут направлены на усиление охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Практические действия сил пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных в Беларуси. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Отмечается, что количество привлекаемых военнослужащих и техники на учение, попадающего под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
военнослужащие Восточный военный округ Белоруссия

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