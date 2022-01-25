В Бурятии для воспитанников детдома организовали зимнюю рыбалку

Дети наловили речной рыбы и сварили походный обед
К увлекательному занятию рыбалкой привлекают воспитанников Баргузинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный». Здесь уже немало ребят, которые могут смело считать себя профессионалами, потому как неоднократно брали в руки удочки, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Но среди воспитанников были и те, кто принял участие в рыбалке впервые. Для них провели мастер-класс педагог дополнительного образования центра Виталий Ширеторов, воспитатель Роман Донцов и водитель Роман Гнеушев.
- Такие выезды у нас проходят традиционно. Мы их называем скаутские сборы «Мастер – рыболов». В этот раз мы рыбачили в местности Сухая, дети наловили речной рыбы, сварили походный обед. Вечером, счастливые и довольные, мальчишки вернулись с уловом, домой, как настоящие добытчики. Несомненно, приобретенные умения и навыки, помогут ребятам во взрослой жизни и закалят характер будущих мужчин, - рассказал директор центра «Звёздный» Олег Цыремпилов.
За один такой поход ребята научились делать лунки во льду, насаживать наживку на крючок и варить уху на костре.
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