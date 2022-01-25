В Забайкалье построят 5 приютов для бездомных животных

На эти цели правительство региона выделило 18 млн рублей



На территории Забайкальского края появятся пять приютов для безнадзорных животных. Питомники построят в Шилкинском, Агинском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Борзинском районах, а также в Чите.



- Финансирование на строительство приютов есть. Правительство Забайкальского края выделило на эти цели в 2022 году 18 миллионов рублей, - рассказал руководитель государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим.



Отметим, что подрядная организация, которая готова построить питомники, уже есть. Работа начнётся в ближайшее время после всех необходимых процедур.



Руководитель службы также отметил, что сегодня муниципалитеты получили письма о необходимости заключить договоры и контракты на отлов животных без владельцев до 28 января. Это необходимо, чтобы работа началась уже в ближайшее время, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

