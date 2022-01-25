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В Улан-Удэ осуждённые научились печь блинные торты

В Улан-Удэ осуждённые научились печь блинные торты
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
После мастер-класса приготовленное съели

Для осуждённых в улан-удэнской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели кулинарный мастер-класс.

На этот раз женщин научили готовить блинный торт. Осуждённые узнали, какие необходимы ингредиенты, как их правильно подготовить, в какой последовательности смешивать. После чего женщины приступили к приготовлению и сервировке готового блюда.

По окончании мастер-класса состоялось чаепитие, на котором его участницы смогли продегустировать получившиеся кулинарные изделия, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
осужденные мастер-класс

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