После мастер-класса приготовленное съели
Для осуждённых в улан-удэнской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели кулинарный мастер-класс.
На этот раз женщин научили готовить блинный торт. Осуждённые узнали, какие необходимы ингредиенты, как их правильно подготовить, в какой последовательности смешивать. После чего женщины приступили к приготовлению и сервировке готового блюда.
По окончании мастер-класса состоялось чаепитие, на котором его участницы смогли продегустировать получившиеся кулинарные изделия, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые научились печь блинные торты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии третий подряд обновляет рекорд
После мастер-класса приготовленное съели
Предлагается тотальная чипизация и специальные документы для собак выше 30 см в холке
Взрослых пациентов с признаками ОРВИ принимают отдельно
Булату Будацыренову было всего 29 лет
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Развалины представляют опасность для горожан
Парень неоднократно нарушал закон
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов
Получить грант могут организации, чья деятельность улучшает социально-экономические условия жизни людей
Виктория Невьянцева завоевала сразу три медали
Облепиха попала в специальный реестр географических указаний
За три года было посажено 95 тысяч деревьев и кустарников
Покупное куриное мясо предложили бездомным собакам
В Улан-Удэ днём до -14 градусов