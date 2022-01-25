Победителям вручат ценные подарки
В преддверии праздника Белого месяца в Бурятии объявлен старт республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган – 2022» для детей из замещающих семей. Принять участие в нём могут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях.
Участникам необходимо подготовить видео на знания традиций праздника «Сагаалган» по следующим номинациям:
- «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана, (на примере своей семьи) - принимаются видеоработы, связанные с семейными традициями, обычаями семьи;
- «Традиционное бурятское блюдо» – демонстрация произведений кулинарии (приготовление и защита экспозиции блюд, раскрытие темы, гармоничность, оригинальность, оформление блюд и т.д.);
- «История бурятского национального костюма» - история появления и описание национального костюма, необходимый материал для изготовления и т.д.
Участники конкурса в срок до 4 февраля направляют по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, каб. №301 (отдел по работе с семьёй и детьми центра социальной поддержки населения) или на электронную почту konkurs.rgu@yandex.ru следующие материалы: анкету-заявку участника и видеоролик.
По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и ценные подарки. Кроме этого, одному из участников присваивается гран-при. Всю необходимую информацию можно узнать в администрации муниципального образования по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартовал конкурса видеороликов «Сагаалган – 2022»
Общество, Фото:
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