Облепиха попала в специальный реестр географических указаний
Европейский союз включил облепиху Монголии из аймака Увс в реестр географических указаний. Географическое указание не только позволяют компаниям эффективно использовать уникальные в географическом отношении свойства своей продукции, но и служат сигналом для потребителя и привлекают его внимание, сообщает агентство «Монцамэ».
Работа по включению облепихи в европейский реестр началась ещё в 2016 году ведомством интеллектуальной собственности Монголии.
В 2019 году проектная группа SEQUA торгово-промышленных палат Монголии, Германии и Ассоциации производителей облепиховых продуктов аймака Увс продолжила эту работу и достигла успеха в рамках своего сотрудничества.
Изменение поможет монгольским производителям облепиховых продуктов в продвижении своих товаров на рынке государств-членов Европейского союза, а также предотвратит и защитит от имитации и незаконного присвоения указания «Облепиха Увс». Производители облепихи надеются увеличить свой доход и ожидают создания новых туристических маршрутов.
Монгольская облепиха готова к завоеванию европейского рынка
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