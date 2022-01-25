За три года было посажено 95 тысяч деревьев и кустарников
В 2022 году в Улан-Удэ планируется высадить 23 тысячи саженцев. Высадят саженцы яблони сибирской, березы, клена, груши уссурийской, сирени, калины, смородины двуиглой и так далее. Местные и районированные сорта деревьев и кустарников хорошо переносят зиму в сибирском климате, сообщает администрация Улан-Удэ.
В мэрии заверяют, что с 2019 года в городе было высажено 95 тысяч деревьев и кустарников.
В том числе высадили 425 крупномеров благодаря уникальной машине-пересадчику.
В 2020 году в Улан-Удэ был создан научно-технический совет по комплексному озеленению города, в состав которого вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.
В Улан-Удэ обещают высадить 23 тысячи деревьев
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