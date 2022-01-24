Роспотребнадзор о ковиде в Бурятии: «Находимся далеко не на пике»

Рост заболеваемости COVID-19 пока идёт вторую неделю
Дальнейший рост стремительно взлетевшей заболеваемости коронавирусом в Бурятии не исключён.
- Мы понимаем, что сейчас далеко не на пике находимся. Сейчас только вторая неделя, когда идёт стремительный рост заболеваемости. На примере прошлогодней волны и волн, которые были до этого, рост шёл три-четыре недели, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сегодня на брифинге.
Впрочем, не исключено, что после стремительного роста заболеваемости будет и резкое падение.
- Сложно сказать, при каких цифрах ресурсы здравоохранения будут исчерпаны. Время покажет, - отметила Кузьмина.
Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова уточнила, что пока система здравоохранения справляется.
- Мы не знаем, какая будет заболеваемость в будущем, мы не знаем риски. Может быть, будет ещё выше волна? Остается вакцинироваться и соблюдать ограничения в семье, у близких и на работе, - призвала Лудупова жителей Бурятии.
- За два с лишним года, мы уже научились жить в условиях, при соблюдении которых мы можем минимизировать риски, - добавила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза.
В связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. В их числе дистанционное обучение в школах Улан-Удэ и ряда других населённых пунктов, приостановление деятельности банкетных залов, ночных клубов, а также проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов, сокращение времени работы общепита до 23 часов и пр.
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