Останки изюбра, утонувшего на Байкале, послужат науке

Останки изюбра, утонувшего вблизи острова Ольхон, послужат науке, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» со ссылкой на слова доктора биологических наук, профессора Томского политехнического университета Натальи Барановской.
Профессор совместно с сотрудниками Прибайкальского национального парка провела препарирование туши погибшего зверя с целью отбора проб для научных исследований. Останки, не понадобившиеся учёным, доставлены в места обитания беркутов для их подкормки.
- Случай на Ольхоне – практически единичный. Он очень важен для нас в рамках изучения влияния корма на формирование элементного состава организма млекопитающих. Ведь мы не можем добывать животных на особо охраняемых природных территориях, а такие земли – условно фоновые, без техногенеза. Приходится работать с охотхозяйствами, граничащими с особо охраняемыми природными территориями, или брать объекты для биопсии в частных хозяйствах. Организм млекопитающих изучается полностью – все ткани и органы – от кожи до нервной системы, костей до содержания кишечника. Делается это с целью понять, как химические элементы в зависимости от специфики горных ландшафтов распределяются в организме животного. Исследование рассчитано на четыре года. Решение такого фундаментального вопроса поможет в проблеме профилактики заболеваемости людей и животных, - рассказала Наталья Барановская.
Такие исследования рассчитаны на четыре года и охватывают значительную часть Сибири и Дальнего Востока. В 2022 году команда учёных намерена уделять свое внимание Прибайкалью, Бурятии и Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», провалившегося под лёд Байкала изюбря жителя посёлка Песчанка на острове Ольхоне обнаружили в середине декабря. Животное уже было обессилено. Инспекторы, полицейский и местный житель пришли ему на помощь, вытянув на берег с помощью верёвки на рогах. Однако к этому моменту дикий красавец признаков жизни уже не подавал, а реанимационные мероприятия не помогли.
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