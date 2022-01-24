Из жителей Иркутска парни решили сделать моржей
В Иркутске блогеры Лёша и Данил решили дать шанс немного заработать жителям их города. Креативные молодые люди написали на плакате «Облейся холодной водой – получи 1000 рублей» и вышли с ним на улицу, к памятнику Бабру, зазывая прохожих.
Парни понимали, что видео с этим челленджем может вызвать негативные эмоции, поэтому сразу приняли меры.
«К обливанию холодной водой мы никого не принуждали, это выбор каждого», - подписали ролик блогеры.
К парням стали подходили смельчаки, которые раздевались и без лишних эмоций спокойно обливались ледяной водой. Вокруг импровизированного представления собралась большая толпа желающих посмотреть людей.
В челлендже приняли участие даже девушки. На видео блогеров можно увидеть двух представительниц прекрасного пола, но совсем не слабого, судя по тому, с каким рвением и улыбкой на лице они это делали.
- Это классно! – сказала одна из девушек.
Блогеры не просто предлагали облиться водой на морозе. Они понимали, что делать это очень сложно, а на улице холодно. Поэтому парни давали всем участникам полотенца и горячий кофе. И конечно же обещанный приз – тысячу рублей на руки.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно эти блогеры устроили романтические ужины для женщин в центре Иркутска.
Иркутские блогеры предлагали заработать обливанием холодной водой
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