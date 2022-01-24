В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На работы выделят 3,5 миллиона рублей



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии будет благоустроено общественное пространство по улице Северная. На территорию 816 кв. м планируется выделить 3,5 млн. рублей: 2,8 млн. рублей – по проекту, остальное – из средств местного бюджета.



Планируется создать большой игровой комплекс, беседку, небольшие спортивные тренажёры, площадку для детей от года, лавочки, стол для игры в настольный теннис. В дополнение местные власти собираются впоследствии доукомплектовать площадку: добавить волейбольно-баскетбольную площадку, небольшие карусели и дополнительную горку. Дизайн-проект готов к реализации.



- Выбрана хорошо расположенная территория в зелёной зоне, деревья которой будут сохранены по итогам строительства, продумано расположение малых архитектурных форм (лавочек, урн и т.д.), но, главное, качественно было вовлечено население, – отметила Анастасия Максимова, главный эксперт центра компетенций по вопросам городской среды.



Изначально муниципалитет рассматривал благоустройство другой территории, не по улице Северная, и с иным функциональным значением, лишь как большой детский игровой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

