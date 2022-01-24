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В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо

В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
На работы выделят 3,5 миллиона рублей

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии будет благоустроено общественное пространство по улице Северная. На территорию 816 кв. м планируется выделить 3,5 млн. рублей: 2,8 млн. рублей – по проекту, остальное – из средств местного бюджета.

Планируется создать большой игровой комплекс, беседку, небольшие спортивные тренажёры, площадку для детей от года, лавочки, стол для игры в настольный теннис. В дополнение местные власти собираются впоследствии доукомплектовать площадку: добавить волейбольно-баскетбольную площадку, небольшие карусели и дополнительную горку. Дизайн-проект готов к реализации.

- Выбрана хорошо расположенная территория в зелёной зоне, деревья которой будут сохранены по итогам строительства, продумано расположение малых архитектурных форм (лавочек, урн и т.д.), но, главное, качественно было вовлечено население, – отметила Анастасия Максимова, главный эксперт центра компетенций по вопросам городской среды.

Изначально муниципалитет рассматривал благоустройство другой территории, не по улице Северная, и с иным функциональным значением, лишь как большой детский игровой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Бурятия Таксимо Муйский район благоустройство строительство

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