Минспорта России обязал киберспортсменов сдавать нормативы по бегу и приседаниям

Бег и приседания включены в нормативы подготовки



Министерство спорта России включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, сообщает РИА Новости спорт.



Согласно нормативам, мужчинам необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м - за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.



Женщины должны преодолеть 2 км за 12 минут, 100 м - за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 см, а также поднять туловище 32 раза за минуту. В программу входит «техническое мастерство», однако его параметры не уточняются.



В документе, опубликованном на правовом портале отмечается, что киберспортсмен должен уделять физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени.



В октябре прошлого года российская команда киберспортсменов Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International и заработала 18 млн долларов США.

