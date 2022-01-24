Бег и приседания включены в нормативы подготовки
Министерство спорта России включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, сообщает РИА Новости спорт.
Согласно нормативам, мужчинам необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м - за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.
Женщины должны преодолеть 2 км за 12 минут, 100 м - за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 см, а также поднять туловище 32 раза за минуту. В программу входит «техническое мастерство», однако его параметры не уточняются.
В документе, опубликованном на правовом портале отмечается, что киберспортсмен должен уделять физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени.
В октябре прошлого года российская команда киберспортсменов Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International и заработала 18 млн долларов США.
Минспорта России обязал киберспортсменов сдавать нормативы по бегу и приседаниям
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