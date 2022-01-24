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Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии

Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск

В 2022 года авиакомпания «КрасАвиа» возобновляет межрегиональные рейсы из Красноярска в Бурятию, ранее приостановленные из-за прекращения субсидирования программы.

К выполнению рейсов Красноярск – Нижнеангарск на воздушных судах ATR-42 авиакомпания приступила лишь в конце сентября 2021 года. За это время рейс успел стать востребованным у местного населения. Благодаря получению субсидирования, полёты будут возобновлены с 28 января по тем же дням и тарифам, что и ранее. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска в 10:00, прилёт в Нижнеангарск в 13:45. Вылет обратного рейса из Нижнеангарска в 14:30, прилёт в Красноярск в 16:15. Цена билетов в одном направлении от 4000 руб. Для молодёжи и пенсионеров действует специальный тариф 2000 руб. в одном направлении.

Рейсы в Таксимо выполнялись в 2020 году и пользовались большой популярностью не только среди местного населения, но и у жителей города Бодайбо, а с окончанием субсидии полёты были прерваны, так как их выполнение на коммерческой основе не давало возможности предложить пассажирам доступную стоимость перевозки. Сейчас субсидируемый рейс снова в продаже по льготным тарифам. Стоимость билета в одном направлении - от 4000 руб., кроме того, для молодёжи и пенсионеров действует специальный тариф 2000 руб. в одном направлении. Рейс Красноярск – Таксимо будет выполняться с 23 февраля еженедельно по средам. Вылет из Красноярска в 9:30, прилёт в Таксимо в 14:40. Вылет из Таксимо в 15:40 местного времени, прил:т в Красноярск в 18.55.

Продажа открыта на все рейсы до конца зимнего расписания 2022 года. В летнем расписании рейсы также будут выполняться, продажа откроется в ближайшее время, сообщает пресс-служба «КрасАвиа».
Бурятия Красноярск Нижнеангарск Таксимо авиаперевозки

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