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Улан-удэнец предложил придать празднику Сагаалган новый импульс

Улан-удэнец предложил придать празднику Сагаалган новый импульс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он обратился к властным структурам и торговым сетям

Профессор ВСГУТУ Цырен Чойропов предложил придать празднику Сагаалган новый импульс. Он предлагает принять позитивный обычай от соседей - граничащей с Бурятией Монголии. Жителей Бурятии призывают в дни Сагаалгана активнее помогать нуждающимся, например, праздничными буузами.

- Мне нравится обычай «Курбан-байрам» у тюркских народов. Мясо жертвенного животного делят накануне магометанского праздника на три части - одну отдают нуждающимся и нищим людям, вторую часть используют в приготовлении праздничных блюд, которыми угощают родственников, друзей и соседей, а третья часть остаётся в доме хозяина, - пишет Цырен Чойропов.

По сообщению из соцсетей в прошлом году, молодые люди из Монголии пожертвовали часть своих зарплат и налепили буузы для нуждающихся, у которых нет ни родственников, ни детей, накануне Цагаан сара.

- Старшее поколение монголов во время Цагаан сара традиционно принимают гостей - детей, внуков, родственников, и угощают их своими буузами. Но для некоторых пожилых людей подготовка к этому празднику связана с огромными затратами, - сообщалось в соцсетях.

Сотрудники гипермаркета E-mart собрали некоторую сумму из своих зарплат и налепили буузы для всех нуждающихся и одиноких пенсионеров.

- Можно было бы обычаям прошлого дать новый импульс и воспринять всё хорошее от наших соседей. Возможно, начать с властных структур, сети магазинов «Абсолют», «Титан», - отмечает профессор и ждёт конкретных предложений от жителей Бурятии.

Новый год по лунному календарю в этом году выпал на 2 февраля. В честь праздника Белого месяца Сагаалган в Бурятии официально объявлен выходной.

Недавно настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как правильно провести последний день года по лунному календарю.
Сагаалган благотворительность

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