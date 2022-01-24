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Улан-удэнцы могут сдать анализы на ковид в выходные

Улан-удэнцы могут сдать анализы на ковид в выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
БСМП сообщила, что работает без выходных

В больнице скорой помощи имени Ангапова в Улан-Удэ без выходных идёт приём анализов на коронавирус – по живой очереди. Принимаются анализы на антитела IgG и IgM и ПЦР-тест.

- Результат выдаётся на следующий день. При себе необходимо иметь взрослым паспорт, СНИЛС, полис ОМС. При выезде за границу те же документы + заграничный паспорт, - сообщает БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии растёт заболеваемость COVID-19. 23 января выявили 503 новых заражённых – новый рекорд за всё время. В стационарах республики сейчас получают лечение 1038 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4812 человек.
коронавирус БСМП

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