БСМП сообщила, что работает без выходных
В больнице скорой помощи имени Ангапова в Улан-Удэ без выходных идёт приём анализов на коронавирус – по живой очереди. Принимаются анализы на антитела IgG и IgM и ПЦР-тест.
- Результат выдаётся на следующий день. При себе необходимо иметь взрослым паспорт, СНИЛС, полис ОМС. При выезде за границу те же документы + заграничный паспорт, - сообщает БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии растёт заболеваемость COVID-19. 23 января выявили 503 новых заражённых – новый рекорд за всё время. В стационарах республики сейчас получают лечение 1038 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4812 человек.
Улан-удэнцы могут сдать анализы на ковид в выходные
Общество, Фото:
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