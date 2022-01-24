В Ангарске 8 пар заключили брак на льду

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Мероприятие состоялось 22 января



22 января в Ангарске прошла «Свадьба на льду». Восемь влюблённых пар вступили в брак на льду дворца спорта «Ермак».



Стоя на коньках, сказали «да» друг другу: Анатолий Афанасьев и Анастасия Шевцова, Андрей Босов и Анастасия Рябова, Андрей Зубенко и Елизавета Михайлова, Степан Гульков и Дарья Зиязова, Сергей Выборов и Ольга Чугуевская, Павел Сарапулов и Людмила Гурьяновская, Антон Кудына и Елена Овчарова, Илья Иванов и Екатерина Житова.



После церемонии государственной регистрация заключения брака молодожёнов поприветствовали представители службы ЗАГС Иркутской области, мэрии и думы Ангарского округа. Гости пожелали молодым сохранить любовь на долгие годы, жить в счастье и согласии, уважать друг друга, идти по жизни рука в руке, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

