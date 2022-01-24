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В Ангарске 8 пар заключили брак на льду

В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Мероприятие состоялось 22 января

22 января в Ангарске прошла «Свадьба на льду». Восемь влюблённых пар вступили в брак на льду дворца спорта «Ермак».

Стоя на коньках, сказали «да» друг другу: Анатолий Афанасьев и Анастасия Шевцова, Андрей Босов и Анастасия Рябова, Андрей Зубенко и Елизавета Михайлова, Степан Гульков и Дарья Зиязова, Сергей Выборов и Ольга Чугуевская, Павел Сарапулов и Людмила Гурьяновская, Антон Кудына и Елена Овчарова, Илья Иванов и Екатерина Житова.

После церемонии государственной регистрация заключения брака молодожёнов поприветствовали представители службы ЗАГС Иркутской области, мэрии и думы Ангарского округа. Гости пожелали молодым сохранить любовь на долгие годы, жить в счастье и согласии, уважать друг друга, идти по жизни рука в руке, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск Иркутская область свадьба ЗАГС

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