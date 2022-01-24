Спортсменка отобралась на первенство России
С 19 по 21 января в города Южно-Сахалинск прошло первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Сборная Бурятии в составе 11 юных гимнасток заняла четвёртое место из 10-ти в командном зачёте.
В личном зачёте по программе кандидатов в мастера спорта победительницей стала юная гимнастка из Улан-Удэ Анастасия. Об этом сообщили в спортивной школе №3.
Благодаря победе девочка получила право в составе сборной команды ДФО соревноваться на главном старте страны – первенстве России.
Также Анастасия получила путёвку на Международные детские спортивные игры «Дети Азии» которые пройдут этим летом во Владивостоке.
Юная гимнастка из Улан-Удэ стала лучшей в ДФО
Общество, Фото:
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