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Погорельцам в Бодайбо выплатят материальную помощь

Погорельцам в Бодайбо выплатят материальную помощь
Общество,  Фото:pixabay.com
Семьям погибших пожарных окажут всестороннюю помощь

Государственная социальная помощь будет оказана восьми семьям, потерявшим жильё в ночь на 22 января в результате пожара в 12-квартирном деревянном доме в городе Бодайбо Иркутской области. Об этом стало известно 23 января на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Заседание начали с минуты молчания в память о начальнике караула 37 пожарно-спасательной части лейтенанте внутренней службы Игоре Р. и пожарном этой части Вадиме Н., погибших во время тушения этого пожара. По словам губернатора Игоря Кобзева, семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь, в том числе по возможности трудоустройства, устройства в детский сад и по решению жилищного вопроса.

Что касается социальной помощи погорельцам, то четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тыс. рублей. Ещё четырём семьям, у которых доходы не превышают трёхкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тыс. рублей. Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трёх дней. Кроме того, в индивидуальном порядке выясняется, какая гуманитарная помощь необходима сейчас этим людям.

После пожара, где погибших и физически пострадавших жильцов не было, развёртывания пункта временного размещения не потребовалось. Все погорельцы сейчас находятся у родственников. В сгоревшем доме было прописано 28 человек, из них восемь пенсионеров и четыре ребёнка.

– Мы сегодня определились, что создаём комиссию по ликвидации последствий этого пожара, возглавлять её будет мэр района Евгений Юмашев. Мы договорились, что в течение месяца будут решены вопросы с жильём, а также связанные с утерей имущества, – отметил Игорь Кобзев. 
Иркутская область Бодайбо пожар выплаты пожарные

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