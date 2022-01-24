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Одну из главных ролей оперы Королевского театра в Лондоне исполнил монгольский певец

Одну из главных ролей оперы Королевского театра в Лондоне исполнил монгольский певец
Общество,  Фото:Royal Opera House
Певец Э.Амартувшин был назван лучшим баритоном мира

Королевский оперный театр Лондона Royal Opera House провёл прямую трансляцию по всему миру своей первой в этом году оперы «Набукко» Джузеппе Верди. Одну из главных ролей, роль короля Набукку, в ней исполнил монгольский певец Э.Амартувшин.

- Оперный певец Э.Амартувшин был назван лучшим баритоном мира, и получил высшую награду «Звезда Опера». (Оскар для оперы). Награду ему выручили 29 декабря 2021 году в Дубае, - сообщает администратор группы «Монголы» в соцсети.

По сообщению ИА «Монцамэ», на этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Э.Амартувшин был признан лучшим баритоном мира.

Премия International Opera Awards учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном.

Э.Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2004-2009 гг. под руководством заслуженного артиста Монголии Ц.Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живёт и работает за границей.
оперное искусство Монголия

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