Одну из главных ролей оперы Королевского театра в Лондоне исполнил монгольский певец

Общество, Фото: Royal Opera House

Певец Э.Амартувшин был назван лучшим баритоном мира



Королевский оперный театр Лондона Royal Opera House провёл прямую трансляцию по всему миру своей первой в этом году оперы «Набукко» Джузеппе Верди. Одну из главных ролей, роль короля Набукку, в ней исполнил монгольский певец Э.Амартувшин.



- Оперный певец Э.Амартувшин был назван лучшим баритоном мира, и получил высшую награду «Звезда Опера». (Оскар для оперы). Награду ему выручили 29 декабря 2021 году в Дубае, - сообщает администратор группы «Монголы» в соцсети.



По сообщению ИА «Монцамэ», на этот приз были номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них Э.Амартувшин был признан лучшим баритоном мира.



Премия International Opera Awards учреждена в 2012 году Гарри Хайманом, английским бизнесменом и поклонником оперы, вместе с главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном.



Э.Амартувшин окончил Монгольский университет искусств и культуры в 2004-2009 гг. под руководством заслуженного артиста Монголии Ц.Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живёт и работает за границей.

