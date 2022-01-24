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В Улан-Удэ выбрали два возможных места для памятника умершим медикам

В Улан-Удэ выбрали два возможных места для памятника умершим медикам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности акции «Белые ангелы» в память об умерших от коронавируса врачах

Как сообщал «Байкал-Daily», Медицинская палата Бурятии планирует провести благотворительную акцию «Белые ангелы» в память о девяти медиках, умерших от COVID-19.

Цель акции – благотворительная помощь семьям этих медиков, рассказал сегодня на брифинге председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев.

- Основная цель акции – это оказать материальную поддержку семьям и установить памятный знак в честь погибших медиков в борьбе с COVID-19. Помимо этого, эта акция будет данью уважения к труду медицинских работников, которые уже два года работают в условиях чрезвычайной ситуации, - рассказал Иринчеев.

Иринчеев отметил, что принимаются любые пожертвования от жителей Бурятии.

Акция начинается в последнюю неделю перед празднованием Сагаалгана.

- Во время нашего светлого праздника, люди ходят в дацаны, заказывают молитвы благополучия в память о погибших родственниках. Я хочу, чтобы жители Бурятии помнили о подвигах наших медицинских работниках и поддержали эту акцию. Мы соберём всю сумму и разделим между семьями погибших медиков. Все реквизиты есть на нашем официальном сайте Медицинской палаты, - пояснил Александр Иринчеев.

Также впервые назвали возможные места для установки будущего памятника умершим медикам. Памятный знак планируют поставить перед медицинским институтом БГУ или на территории республиканской клинической больницы. Памятник, по подсчётам, обойдётся более чем 2 млн рублей.

- Мы сделаем аллею медицинских работников перед медицинским институтом БГУ в районе ПВЗ, там будет не только памятный знак. Пока мы проводим переговоры с БГУ о выделении этого места, и нашими усилиями будем это место облагораживать. Всё пока в разработке, документы у нас на руках. Правда, есть еще один вариант: установить памятник на территории республиканской больницы, пока этот вопрос решается. Над эскизом работают общественное движение «Матери России», они работали с министерством социальной защиты, а Медицинская палата поддержала это решение, рассказал Иринчеев.

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