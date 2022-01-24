В Забайкалье впервые поступила детская вакцина «Спутник-М»

Она предназначена для прививок подросткам от COVID-19



В Забайкальский край впервые поступила первая партия вакцины против COVID-19 для детского населения «Спутник-М».



- В выходные мы получили первую партию вакцины в количестве 720 доз для детского населения в возрасте 12-17 лет. Вакцина в ближайшее время будет распределена и доставлена в медицинские учреждения региона, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Оксана Немакина.



Также она добавила, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди детского населения, определены приоритетные группы для проведения вакцинации. Прежде всего это социальные учреждения, где риск развития неблагоприятных ситуаций с заболеваемостью COVID-19 очень высок.



Пункты вакцинации против COVID-19 организованы при детских поликлинических подразделениях. Вакцинация будет проходить только после осмотра врача-специалиста.



Напомним, в конце ноября прошлого года Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, испытания которой учёные проводили с июля. Министр здравоохранения Михаил Мурашко указывал, что вакцина «Спутник М» будет доступна в ближайшее время. Прививку от коронавируса детям до 15 лет будут ставить с согласия родителей. Те, кто старше, смогут принять решение о вакцинации самостоятельно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

