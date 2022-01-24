В Улан-Удэ объявлен конкурс «Добрые дела – любимому городу»

Приём заявок стартует с 7 февраля



В Улан-Удэ объявлено о проведении городского конкурса социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу». Размер субсидии на реализацию одного проекта составит 150 тысяч рублей.



Лучшие проекты выберут в следующих номинациях:

- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;

- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;

- профориентация, самоопределение молодёжи, поддержка молодых специалистов;

- создание и развитие деятельности студенческих (молодёжных) отрядов;

- содействие развитию молодёжного предпринимательства;

- развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности и молодёжного самоуправления;

- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи.



Социальный проект должен быть реализован в столице Бурятии не позднее 1 ноября 2021 года.



В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединённые в молодёжные коллективы от трёх человек, которые являются учащимися школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодёжные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса. Также к участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере социальной и молодёжной политики на территории Улан-Удэ.



Заявки принимаются с 7 февраля по 8 марта по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, каб. №4. Электронная почта: udm@ulan-ude-eg.ru. Время приёма документов: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 8:30 до 16:15 (перерыв – с 12:00 до 12:45). Подробнее с условиями конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

