Ориентировщики Бурятии стали третьим на первенстве ДФО

Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14



В Амурской области завершились чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию и отборочные соревнованиях для участия в финале XI зимней спартакиады учащихся. Соревнования проходили в городе Белогорск с 21 по 23 января.



Сборная команда Бурятии завоевала третьи командные места по группам МЖ – 17 и МЖ – 14. К соревнованиям ориентировщиков готовили тренеры: Белоусов А. (Кабанский район), Думнов А. (Тарбагатайский район), Иванова С. (Улан-Удэ), Кобылкина Ю. (Улан-Удэ), Глухарев В. (Улан-Удэ), Натальин В. (Улан-Удэ), Юрьев Д. (Мухоршибирский район). Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

