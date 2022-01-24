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Команда КВН из Бурятии отобралась в Первую лигу

Команда КВН из Бурятии отобралась в Первую лигу
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Команда «Дальневосточные ворота» попробует покорить Первую лигу уже во второй раз

Сборная Бурятии «Дальневосточные Ворота» по итогам сочинского фестиваля «КиВиН-2022» отобралась в Первую лигу – третью по статусу в Международном союзе КВН (16+). Об этом сообщил известный бурятский КВНщик Чингис Болотов.

Всего в фестивале «КиВиН-2022» выступили 400 команд.

- Во второй тур прошло 86. Команда из Бурятии успешно прошла первый тур и хорошо выступила во втором туре, что позволило претендовать на участие в тв-лигах, - рассказал Болотов.

В просмотровом зале отеля «Жемчужина» в Сочи объявили составы четырёх основных телевизионных лиг международного союза КВН. Команда «Дальневосточные ворота» была отобрана в Первую лигу. В этом году игры Первой лиги будут проводиться в Перми.

- Поздравляем ребят с успешным результатом! Напомним, что новому коллективу из Бурятии в феврале 2022 года исполнится один год, - отмечает Чингис Болотов.


Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Дальневосточные ворота» была создана в 2021 году из совершенно новых лиц. Они прошли серьёзный кастинг, чтобы попасть в сборную Бурятию.

- Сегодня мы регион, с которого начинается Дальний Восток. Поэтому команда называется «Дальневосточные ворота». Дальний Восток - это широчайший спектр интересных образов. Конечно же, не забываем про Бурятию и Байкал, - пояснял ранее Чингис Болотов.

Уже в первом для себе международном фестивале «КиВин-2021» команда показала отличный результат. Новички сразу же смогли пройти в Первую лигу. «То есть мы смогли перепрыгнуть из первого класса в десятый», - сравнил Чингис Болотов. 

Тогда «Дальневосточные ворота» не смогли войти в тройку лучших в 1/8 финала Первой лиги и вылетели. Возможно, в этот раз им, уже более опытным игрокам, удастся пройти дальше.

В конце 2021 года «Дальневосточные ворота» стали победителями Центральной межрегиональной лиги КВН «Азия»
КВН

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