В городе в Бурятии подрядчик не благоустроил территорию по нацпроекту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила нарушение закона при реализации национальных проектов.



В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» муниципальное учреждение муниципального образования «Город Кяхта» с индивидуальным предпринимателем заключило контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в Кяхте.



В нарушение договора подрядчик не приступил к работе, что повлекло расторжение с ним контракта в одностороннем порядке.



Бездействие предпринимателя поставило под угрозу достижение целей национального проекта.



В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».



Виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

