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В городе в Бурятии подрядчик не благоустроил территорию по нацпроекту

В городе в Бурятии подрядчик не благоустроил территорию по нацпроекту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила нарушение закона при реализации национальных проектов.

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» муниципальное учреждение муниципального образования «Город Кяхта» с индивидуальным предпринимателем заключило контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в Кяхте.

В нарушение договора подрядчик не приступил к работе, что повлекло расторжение с ним контракта в одностороннем порядке.

Бездействие предпринимателя поставило под угрозу достижение целей национального проекта.

В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

Виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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