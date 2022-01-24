В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила нарушение закона при реализации национальных проектов.
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» муниципальное учреждение муниципального образования «Город Кяхта» с индивидуальным предпринимателем заключило контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в Кяхте.
В нарушение договора подрядчик не приступил к работе, что повлекло расторжение с ним контракта в одностороннем порядке.
Бездействие предпринимателя поставило под угрозу достижение целей национального проекта.
В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».
Виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В городе в Бурятии подрядчик не благоустроил территорию по нацпроекту
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