Сейчас на территории Бурятии функционируют 5 официальных ледовых переправ
В выходные дни патрулирования водных объектов проходят в усиленном режиме.
- С гражданами проводятся беседы, раздаются памятки по мерам безопасности на водных объектах. В ходе патрулирований инспекторами Центра Государственной инспекции по маломерным судам осуществляется мониторинг обстановки на акваториях республики. За неделю специалистами ГИМС проведено 14 патрулирований, охвачено более 300 человек. На постоянной основе в общеобразовательных учреждениях Бурятии сотрудники чрезвычайного ведомства рассказывают школьникам о правилах поведения на водоемах в зимний период на уроках безопасности, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Кроме того, мероприятия по береговой линии проводятся также межведомственными группами, в состав которых входят спасатели, полицейские, работники рыбоохраны, а также волонтёры. Специалисты напоминают населению, что в местах несанкционированного выхода или выезда на лёд повышается риск происшествий.
Все места несанкционированного, но традиционно сложившегося выезда на лёд находятся под особым контролем, организовано выставление запрещающих знаков. Так, с начала зимнего периода выставлено 53 запрещающих и предупреждающих знака.
В настоящее время на территории Бурятии функционируют 5 официальных ледовых переправ: «Татауровская», «Лесовозная», «Усть-Чикойская», «Усть-Муйская» и в мкр. Мостовой.
Жителей призывают соблюдать правила личной безопасности на водоёмах в зимний период. Пользоваться только санкционированными ледовыми переправами, не допускать нахождение детей вблизи водоёмов без сопровождения взрослых.
В Бурятии проходят рейды по соблюдению правил безопасности на водоёмах
Общество, Фото:
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