Днём по республике -8,-13, местами -18,-23, по крайнему северу -23,-28
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по северу до -39, днём -8,-13, местами -18,-23, по крайнему северу -23,-28.
В Улан-Удэ ночью и утром небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -11,-13.
Местами по Бурятии небольшой снег
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