В Иркутской области прошёл фестиваль пельменей

Пельмени на фестивале поражают воображение разнообразием формы, начинок и даже красок



Один из любимых праздников жителей Свирска – фестиваль «Свирский пельмень» – состоялся в субботу, 22 января. Гастрономический праздник уже стал традиционным, с 2018 года его провели в третий раз.



Участие в нём принимают коллективы Свирска и других городов и районов: Аларского, Боханского, Усольского, Черемховского. Заявки подали 23 компании.



Все участники готовят на фестиваль пельмени, жюри оценили их и выбирали победителя. Попробовать традиционное сибирское блюдо на фестивале могут все гости. При этом пельмени поражают воображение разнообразием формы, начинок и даже красок: среди экспонатов встречаются не только традиционные белые пельмешки, но и разноцветные.



Также во время праздника гостям предлагают множество развлечений: перетягивание каната, катание на санях, конкурс на лучшую снежную фигуру и другие зимние забавы.



Отметим, что праздник, который собирает в Свирске несколько сотен гостей, проводят в Парке культуры и отдыха, который в 2021 году уже во второй раз стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Свирск – единственный город Иркутской области, который уже дважды стал победителем всероссийского конкурса. Работы по проекту благоустройства начнутся в 2022 году, сообщили в региональном правительстве.

