 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

21 января

Популярное

В Иркутской области прошёл фестиваль пельменей

В Иркутской области прошёл фестиваль пельменей
Общество,  Фото:pixabay.com
Пельмени на фестивале поражают воображение разнообразием формы, начинок и даже красок

Один из любимых праздников жителей Свирска – фестиваль «Свирский пельмень» – состоялся в субботу, 22 января. Гастрономический праздник уже стал традиционным, с 2018 года его провели в третий раз.

Участие в нём принимают коллективы Свирска и других городов и районов: Аларского, Боханского, Усольского, Черемховского. Заявки подали 23 компании.

Все участники готовят на фестиваль пельмени, жюри оценили их и выбирали победителя. Попробовать традиционное сибирское блюдо на фестивале могут все гости. При этом пельмени поражают воображение разнообразием формы, начинок и даже красок: среди экспонатов встречаются не только традиционные белые пельмешки, но и разноцветные.

Также во время праздника гостям предлагают множество развлечений: перетягивание каната, катание на санях, конкурс на лучшую снежную фигуру и другие зимние забавы.

Отметим, что праздник, который собирает в Свирске несколько сотен гостей, проводят в Парке культуры и отдыха, который в 2021 году уже во второй раз стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Свирск – единственный город Иркутской области, который уже дважды стал победителем всероссийского конкурса. Работы по проекту благоустройства начнутся в 2022 году, сообщили в региональном правительстве. 
фестиваль еда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области прошёл фестиваль пельменей
В Иркутской области прошёл фестиваль пельменей
Общество, 23.01.2022
Пельмени на фестивале поражают воображение разнообразием формы, начинок и даже красок
В Бурятии проходят рейды по соблюдению правил безопасности на водоёмах
В Бурятии проходят рейды по соблюдению правил безопасности на водоёмах
Общество, 23.01.2022
Сейчас на территории Бурятии функционируют 5 официальных ледовых переправ
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 4
Общество, 23.01.2022
Реконструкция фонтана у мемориала Победы, мистерия Цам, парад Дед-Морозов и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Читинец украл у приятельницы iPhone
Читинец украл у приятельницы iPhone
Общество, 23.01.2022
Позже парень вернул девушке уже сломанный телефон
В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»
В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»
Общество, 23.01.2022
Улан-удэнцы смогут приобрести на ярмарке мясную, молочную и кондитерскую продукцию
Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Общество, 23.01.2022
Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 23.01.2022
Скончались шесть пациентов с коронавирусом
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Общество, 23.01.2022
Женщина опомнилась после второго перевода средств
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Общество, 23.01.2022
Горожанам предлагается на выбор семь вариантов  
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Общество, 23.01.2022
Полицейские проводили обход в поисках пропавшей девочки
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Общество, 23.01.2022
Объявлен конкурс на создание эскиза
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Общество, 23.01.2022
Число детей с ОРВИ, а также с коронавирусом растёт
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Общество, 22.01.2022
Мужчина нашёл работу, но умолчал об этом  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^