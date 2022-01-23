Позже парень вернул девушке уже сломанный телефон
Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшей, он понесет уголовную ответственность.
В Чите у девушки украли телефон iPhone11 Pro. Отдыхая в одном из кафе, потерпевшая оставила телефон на столе и вышла на улицу, а вернувшись, обнаружила его пропажу. Его стоимость заявительница оценила в 60 тысяч рублей. В краже горожанка заподозрила своего нового знакомого и даже предприняла попытку самостоятельно вернуть украденное. После того, как парень отдал ей сломанный телефон, потерпевшая обратилась в полицию.
- В результате полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В отношении 18-летнего читинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник возместил материальный ущерб потерпевшей, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец украл у приятельницы iPhone
Общество, Фото:
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