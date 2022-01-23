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Читинец украл у приятельницы iPhone

Читинец украл у приятельницы iPhone
Общество,  Фото:pixabay.com
Позже парень вернул девушке уже сломанный телефон

Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшей, он понесет уголовную ответственность.

В Чите у девушки украли телефон iPhone11 Pro. Отдыхая в одном из кафе, потерпевшая оставила телефон на столе и вышла на улицу, а вернувшись, обнаружила его пропажу. Его стоимость заявительница оценила в 60 тысяч рублей. В краже горожанка заподозрила своего нового знакомого и даже предприняла попытку самостоятельно вернуть украденное. После того, как парень отдал ей сломанный телефон, потерпевшая обратилась в полицию.

- В результате полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В отношении 18-летнего читинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник возместил материальный ущерб потерпевшей, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

кража

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