Читинец украл у приятельницы iPhone

Позже парень вернул девушке уже сломанный телефон



Несмотря на то, что подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшей, он понесет уголовную ответственность.



В Чите у девушки украли телефон iPhone11 Pro. Отдыхая в одном из кафе, потерпевшая оставила телефон на столе и вышла на улицу, а вернувшись, обнаружила его пропажу. Его стоимость заявительница оценила в 60 тысяч рублей. В краже горожанка заподозрила своего нового знакомого и даже предприняла попытку самостоятельно вернуть украденное. После того, как парень отдал ей сломанный телефон, потерпевшая обратилась в полицию.



- В результате полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В отношении 18-летнего читинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник возместил материальный ущерб потерпевшей, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



