 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

21 января

Популярное

В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»

В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Улан-удэнцы смогут приобрести на ярмарке мясную, молочную и кондитерскую продукцию

С 29 по 30 января в преддверии Сагаалгана на торговой площадке ТК «Центральный рынок» пройдёт традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2022». Об этом сообщается в аккаунте минсельхозпрода Бурятии в Instagram.

Организаторы ярмарки: минсельхозпрод республики и Буркоопсоюз.

Начало работы в 09.00

- Жители и гости города Улан-Удэ могут приобрести мясную, молочную и кондитерскую продукцию, боовы, а также национальные блюда из субпродуктов, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от производителей, - говорится в соцсети.

В широком ассортименте будет представлена подарочная продукция переработки дикоросов, бурятское мороженое, крафтовые сыры, сувенирная продукция.

- Вся мясная продукция будет допущена к ярмарке только после ветеринарного контроля. Участники ярмарки привезут свой товар только из благополучных районов Бурятии по заразным и иным заболеваниям. К реализации будут допущены наименования в герметично упакованном виде с наличием маркировки, - отмечает начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода республики Татьяна Полозова.

В работе ярмарки не участвуют личные подворья и крестьянско-фермерские хозяйства, участники - только предприятия, имеющие свои убойные цеха. Свою продукцию привезут «Петропавловский мясокомбинат» и СППК «Хамтаа» Джидинского района, «Закаменский мясокомбинат», «Хоол+», ООО «Буян» и др.

Возрастное ограничение 0+
ярмарка Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец украл у приятельницы iPhone
Читинец украл у приятельницы iPhone
Общество, 23.01.2022
Позже парень вернул девушке уже сломанный телефон
В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»
В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»
Общество, 23.01.2022
Улан-удэнцы смогут приобрести на ярмарке мясную, молочную и кондитерскую продукцию
Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Общество, 23.01.2022
Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 23.01.2022
Скончались шесть пациентов с коронавирусом
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Общество, 23.01.2022
Женщина опомнилась после второго перевода средств
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Общество, 23.01.2022
Горожанам предлагается на выбор семь вариантов  
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Общество, 23.01.2022
Полицейские проводили обход в поисках пропавшей девочки
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Общество, 23.01.2022
Объявлен конкурс на создание эскиза
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Общество, 23.01.2022
Число детей с ОРВИ, а также с коронавирусом растёт
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Общество, 22.01.2022
Мужчина нашёл работу, но умолчал об этом  
По льду Байкалу пробегут марафон
По льду Байкалу пробегут марафон
Общество, 22.01.2022
Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада»
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Общество, 22.01.2022
О том, как в разные годы проходили крещенские купания в городе Улан-Удэ и в Свято-Троицком Селенгинском монастыре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^