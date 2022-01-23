В Бурятии пройдёт выставка-ярмарка «Белый месяц-2022»





Возрастное ограничение 0+

С 29 по 30 января в преддверии Сагаалгана на торговой площадке ТК «Центральный рынок» пройдёт традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2022». Об этом сообщается в аккаунте минсельхозпрода Бурятии в Instagram.Организаторы ярмарки: минсельхозпрод республики и Буркоопсоюз.Начало работы в 09.00- Жители и гости города Улан-Удэ могут приобрести мясную, молочную и кондитерскую продукцию, боовы, а также национальные блюда из субпродуктов, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от производителей, - говорится в соцсети.В широком ассортименте будет представлена подарочная продукция переработки дикоросов, бурятское мороженое, крафтовые сыры, сувенирная продукция.- Вся мясная продукция будет допущена к ярмарке только после ветеринарного контроля. Участники ярмарки привезут свой товар только из благополучных районов Бурятии по заразным и иным заболеваниям. К реализации будут допущены наименования в герметично упакованном виде с наличием маркировки, - отмечает начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода республики Татьяна Полозова.В работе ярмарки не участвуют личные подворья и крестьянско-фермерские хозяйства, участники - только предприятия, имеющие свои убойные цеха. Свою продукцию привезут «Петропавловский мясокомбинат» и СППК «Хамтаа» Джидинского района, «Закаменский мясокомбинат», «Хоол+», ООО «Буян» и др.