 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

21 января

Популярное

Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён

Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения

Администрация Улан-Удэ сообщила об обновлённом списке школ, планирующих с понедельника переход на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости детей и учителей.

По данным утреннего мониторинга, с 24 января на дистант переходят школы 2, 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 21, 25, 31, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 63, 64, 65, прогимназия 108, гимназии 14,29, 33, 59 и МГЛ - всего 31 образовательная организация. ⠀

- По результатам вечернего мониторинга список будет дополнен, - предупредили в мэрии.

Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 24 января часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение. Ранее отмечалось, что 22 городских школы переходят на дистант.

дистанционное обучение школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 23.01.2022
Скончались шесть пациентов с коронавирусом
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Забайкалка перевела аферистам 900 тысяч
Общество, 23.01.2022
Женщина опомнилась после второго перевода средств
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Общество, 23.01.2022
Горожанам предлагается на выбор семь вариантов  
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Общество, 23.01.2022
Полицейские проводили обход в поисках пропавшей девочки
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Общество, 23.01.2022
Объявлен конкурс на создание эскиза
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
Общество, 23.01.2022
Число детей с ОРВИ, а также с коронавирусом растёт
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Общество, 22.01.2022
Мужчина нашёл работу, но умолчал об этом  
По льду Байкалу пробегут марафон
По льду Байкалу пробегут марафон
Общество, 22.01.2022
Соревнования пройдут в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада»
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке
Общество, 22.01.2022
О том, как в разные годы проходили крещенские купания в городе Улан-Удэ и в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Забайкалье присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь»
Забайкалье присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь»
Общество, 22.01.2022
Соревнования проведут на спортивной базе «Берёзка» в Чите
В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак
В Иркутской области хотят штрафовать за нарушения при отлове собак
Общество, 22.01.2022
Соответствующий законопроект внесли в заксобрание региона
Молодёжь Улан-Удэ приглашают к участию в конкурсе «Молодые таланты»
Молодёжь Улан-Удэ приглашают к участию в конкурсе «Молодые таланты»
Общество, 22.01.2022
Лауреатам выплатят премию в размере 30 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^