Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения
Администрация Улан-Удэ сообщила об обновлённом списке школ, планирующих с понедельника переход на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости детей и учителей.
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По данным утреннего мониторинга, с 24 января на дистант переходят школы 2, 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 21, 25, 31, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 63, 64, 65, прогимназия 108, гимназии 14,29, 33, 59 и МГЛ - всего 31 образовательная организация. ⠀
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- По результатам вечернего мониторинга список будет дополнен, - предупредили в мэрии.
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Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 24 января часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение. Ранее отмечалось, что 22 городских школы переходят на дистант.
Список переходящих на дистант улан-удэнских школ обновлён
Общество, Фото:
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