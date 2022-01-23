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Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023

Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожанам предлагается на выбор семь вариантов

Улан-удэнцев попросили выбрать тематику концепции новогоднего городка-2023.

Горожанам предлагают выбрать из семи вариантов:

- «Зимние забавы» (зимние народные игры и забавы, популяризация здорового образа жизни);
- «Любимая Бурятия моя!» (к 100-летию образования Республики Бурятия – достижения и достопримечательности Улан-Удэ и районов республики);
- «Путешествие в сказочную страну» (по мотивам эпоса «Гэсэр», сказки ми мифы народов Бурятии);
- «Новогоднее кругосветное путешествие» (туристические достопримечательности России, Бурятии и Улан-Удэ);
- «Ребятам о зверятах» (защита окружающей среды, озера Байкал, красота природы Бурятии);
- «Ледяной спортивный городок» (занятия спортом, здоровый образ жизни);
- «Легенды Байкала» (по мотивам сказаний и легенд народов Сибири о Байкале).

Также горожане могут предложить свой вариант тематики городка, отличный от вариантов голосования.

- Проголосовать за понравившуюся концепцию можно с 17 по 28 января 2022 года на сайте администрации г. Улан-Удэ, - сообщается в аккаунте мэрии в Instagram.

Также в соцсети размещена ссылка, по которой можно пройти и проголосовать за понравившуюся концепцию.

- Напомним, в 2021 большинство горожан проголосовали за тему «Новогодние фантазии», которая придумана по мотивам детских мультфильмов о зиме, - отметили здесь. 
ледовый городок голосование

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