Жителей Улан-Удэ просят выбрать тему новогоднего городка-2023



- «Зимние забавы» (зимние народные игры и забавы, популяризация здорового образа жизни);

- «Любимая Бурятия моя!» (к 100-летию образования Республики Бурятия – достижения и достопримечательности Улан-Удэ и районов республики);

- «Путешествие в сказочную страну» (по мотивам эпоса «Гэсэр», сказки ми мифы народов Бурятии);

- «Новогоднее кругосветное путешествие» (туристические достопримечательности России, Бурятии и Улан-Удэ);

- «Ребятам о зверятах» (защита окружающей среды, озера Байкал, красота природы Бурятии);

- «Ледяной спортивный городок» (занятия спортом, здоровый образ жизни);

- «Легенды Байкала» (по мотивам сказаний и легенд народов Сибири о Байкале).



Также горожане могут предложить свой вариант тематики городка, отличный от вариантов голосования.



- Проголосовать за понравившуюся концепцию можно с 17 по 28 января 2022 года на сайте администрации г. Улан-Удэ, - сообщается в аккаунте мэрии в Instagram.



Также в соцсети размещена ссылка, по которой можно пройти и проголосовать за понравившуюся концепцию.



- Напомним, в 2021 большинство горожан проголосовали за тему «Новогодние фантазии», которая придумана по мотивам детских мультфильмов о зиме, - отметили здесь.



Улан-удэнцев попросили выбрать тематику концепции новогоднего городка-2023.Горожанам предлагают выбрать из семи вариантов: