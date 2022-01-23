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Иркутянка набросилась на полицейских с ножом

Иркутянка набросилась на полицейских с ножом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские проводили обход в поисках пропавшей девочки

20 января в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении двухлетней девочки. По словам отца-заявителя, ребёнок рано утром вышел из незапертой квартиры в микрорайоне Березовом и пропал.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники различных подразделений полиции Иркутска для розыска ребёнка и установления всех обстоятельств случившегося. Полицейские выяснили, что накануне ночью родители вместе с девочкой находились в гостях, где с соседями распивали спиртное. Проснувшись утром в своей квартире, отец обнаружили пропажу дочери, - сообщают в пресс-службе. ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе поквартирного обхода полицейские обнаружили девочку живой и здоровой в квартире у соседки, где накануне и проходило торжество. При общении 34-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно, отказывалась вернуть ребёнка и с ножом набросилась на полицейских.

- В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нетрезвой женщины была применена физическая сила. В результате инцидента никто не пострадал, - отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении должностного лица».

- Инспекторы по делам несовершеннолетних и субъекты профилактики проводят необходимую работу с двумя семьями. Дается оценка исполнения взрослыми родительских обязанностей, - заключили здесь.

уголовное дело полиция

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