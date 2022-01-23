Иркутянка набросилась на полицейских с ножом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полицейские проводили обход в поисках пропавшей девочки



20 января в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении двухлетней девочки. По словам отца-заявителя, ребёнок рано утром вышел из незапертой квартиры в микрорайоне Березовом и пропал.



- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники различных подразделений полиции Иркутска для розыска ребёнка и установления всех обстоятельств случившегося. Полицейские выяснили, что накануне ночью родители вместе с девочкой находились в гостях, где с соседями распивали спиртное. Проснувшись утром в своей квартире, отец обнаружили пропажу дочери, - сообщают в пресс-службе. ГУ МВД по Иркутской области.



В ходе поквартирного обхода полицейские обнаружили девочку живой и здоровой в квартире у соседки, где накануне и проходило торжество. При общении 34-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно, отказывалась вернуть ребёнка и с ножом набросилась на полицейских.



- В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нетрезвой женщины была применена физическая сила. В результате инцидента никто не пострадал, - отметили в пресс-службе.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении должностного лица».



- Инспекторы по делам несовершеннолетних и субъекты профилактики проводят необходимую работу с двумя семьями. Дается оценка исполнения взрослыми родительских обязанностей, - заключили здесь.



