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Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии

Снежную открытку нарисуют на льду Байкала в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Объявлен конкурс на создание эскиза

На льду Байкала нарисуют огромную снежную открытку. Об этом сообщается в аккаунте туристского информационного центра «Байкал» в Instagram.

Идея создания необычной открытки принадлежит жительнице Бурятии Анне Масличенко.

- Недавно я в сторис рассказывала о дедушке Валере из Приамурья, который создавал удивительные рисунки на снегу. Их фотографировали из космоса, много раз о нём писали. В прошлом году дедушки не стало… Меня эта история зацепила ещё и тем, что моя бабушка из тех же мест. Вот как-то так удивительно всё совпало! И вот у меня родилась идея. Друзья, давайте создадим свою Байкальскую открытку в честь дедушки Валеры! Простой мужчина, который взял и сделал, чтобы подарить людям хорошее настроение и просто сделать приятное, - пишет она на своей странице в социальной сети.

Анна также рассказала, что предложила туристскому информационному центру провести совместное мероприятие. И в аккаунте центра (@ticbaikal) объявили конкурс на создание эскиза.

- Нарисуйте эскиз для Байкальской открытки на тему Сагаалгана (откажитесь от мелких деталей и сложных вензелей, помните: открытка будет нарисована снегом). Отправьте фото эскиза по ссылке в шапке профиля до 13 февраля. Либо принесите его по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 50, ТИЦ «Байкал». С 16 по 23 февраля на сайте baikaltravel.ru пройдёт голосование за лучший эскиз. Рисунок, набравший больше всего голосов, будет изображён на Байкальском льду, - говорится здесь о конкурсе.

Лидерам голосования организаторы подарят ценные призы, а также поездку на зимний Байкал с хорошей компанией.

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Байкал конкурс Сагаалган

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