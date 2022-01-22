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Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице

Житель Бурятии схитрил с получением пособий по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина нашёл работу, но умолчал об этом

Житель Северо-Байкальского района Бурятии был признан безработным и ему назначили пособие по безработице. Однако затем мужчина трудоустроился, но не сообщил об этом в районный центр занятости населения. При этом он продолжать пособие.

В ходе очередной перерегистрации по информации, представленной пенсионным органом, факт необоснованного получения пособия по безработице был выявлен. Инспектор центра занятости населения Северо-Байкальского района составил акт о получении сведений о наличии факта трудовой деятельности, совпадающего с периодом получения пособия по безработице. Мужчина подписал этот акт, а также дал расписку о том, что он обязуется оплатить полученную сумму пособия по безработице.

Однако он этого не сделал, полученные деньги не вернул.

В этой связи центр занятости населения района обратился в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объёме, сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда. 
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