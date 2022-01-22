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Бурятский рэпер Everthe8 записал трек с известным продюсером

Бурятский рэпер Everthe8 записал трек с известным продюсером
Общество, 
Everthe8 выпустил новый релиз

Рэпер из Бурятии Everthe8 выпустил новый релиз. Он записался совместный трек с известным продюсером BMB SpaceKid.

BMB SpaceKid впервые появился ещё на альбоме ДеЦла «Aka Le Truk» в2004 году. Сейчас он российский битмейкер, востребованный за рубежом. Он отметился на последнем альбоме Dr. Dre, выпускал свои хиты со Скриптонитом, Feduk, Anderson Paak и DJ Premier. Новый совместный проект с улан-удэнским артистом выполнен в классическом стиле и отправляет слушателей в середину 90-х прямиком на улицы Лос-Анджелеса.

Ранее в Сети появились кадры, где музыканты работают в студии звукозаписи и снимают видео в Санкт-Петербурге. Слушатели ожидают большой релиз, первый трек с которого сегодня появился на всех платформах (18+).

В прошлом году Everthe8 подписал контракт с американским лейблом и стал лицом компании со Spotify, а на Каннском кинофестивале был представлен фильм, где рэпер сыграет главную роль.
рэп

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