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В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников

В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Состоялся конкурс рисунков и видеороликов

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии провела творческий конкурс рисунков и видеороликов среди школьников. Конкурс состоялся в рамках празднования 300-летия со дня образования российской прокуратуры.

Участников и призёров конкурса наградил прокурор Кяхтинского района.

Особой оценки удостоена коллективная работа учащихся Хоронхойской средней общеобразовательной школы. Ребята сняли видеоролик о роли органов прокуратуры в обществе.

Прокурор района также ответил на вопросы старшеклассников о трудоустройстве в органы прокуратуры, о возможности поступления в учебные заведения. 
прокуратура конкурс школьники

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