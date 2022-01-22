В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Состоялся конкурс рисунков и видеороликов



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии провела творческий конкурс рисунков и видеороликов среди школьников. Конкурс состоялся в рамках празднования 300-летия со дня образования российской прокуратуры.



Участников и призёров конкурса наградил прокурор Кяхтинского района.



Особой оценки удостоена коллективная работа учащихся Хоронхойской средней общеобразовательной школы. Ребята сняли видеоролик о роли органов прокуратуры в обществе.



Прокурор района также ответил на вопросы старшеклассников о трудоустройстве в органы прокуратуры, о возможности поступления в учебные заведения.

