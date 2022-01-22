Состоялся конкурс рисунков и видеороликов
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии провела творческий конкурс рисунков и видеороликов среди школьников. Конкурс состоялся в рамках празднования 300-летия со дня образования российской прокуратуры.
Участников и призёров конкурса наградил прокурор Кяхтинского района.
Особой оценки удостоена коллективная работа учащихся Хоронхойской средней общеобразовательной школы. Ребята сняли видеоролик о роли органов прокуратуры в обществе.
Прокурор района также ответил на вопросы старшеклассников о трудоустройстве в органы прокуратуры, о возможности поступления в учебные заведения.
В Бурятии прокуратура наградила творческих школьников
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