Танцор на пилоне и воздушный гимнаст Сергей Дармаев: «Прошу не путать со стриптизом»

















Жителю Бурятии Сергею Дармаеву 29 лет, девять из которых он занимается воздушной гимнастикой. Также он восхищает пользователей эффектной шестовой акробатикой pole dance. В республике это совсем необычное занятие для мужчины, поэтому «Байкал-Daily» пообщался с гимнастом и узнал, что привело его к такому выбору профессии.Спортивный путь Сергея Дармаева начался со школы в Закаменском районе, где учителя настраивали парня на спорт. Он занимался лёгкой атлетикой, конькобежным спортом, баскетболом и много чем ещё, но никогда не воспринимал это всерьёз. После школы он отошёл от физических нагрузок, так как к этому не было интереса. Юноша поступил в колледж БГУ на программиста, но быстро понял, что его увлекает совсем другое.До второго курса Сергей всё своё время посвящал учёбе, но попавшийся в его руки журнал изменил его жизнь.- На втором курсе я ради интереса из интернета узнал, что такое pole dance. Потом мне в руки попался журнал, раньше такой был, «Выбирай», в котором было объявление, что у нас есть танцы на пилоне. Месяц я думал и записался. И теперь я понимаю, что точно не ошибся в своём выборе! – рассказывает Сергей.Несмотря на хоть какую-то базовую физическую подготовку со школы, которой у многих людей нет вообще, Сергей утверждает, что ему было очень тяжело на первых тренировках.- Я умел, конечно, подтягиваться, отжиматься, на физкультуре-то научили, но надо было всё это очень сильно дорабатывать, чтобы получалось как у настоящих спортсменов. Мне было очень сложно подтянуть себя на пилоне, про растяжку я вообще молчу, - смеётся Сергей. - У меня совершенно не было растяжки, надо было всё начинать с нуля. Но я ей сильно не занимался, мне было очень больно, и я хитрил, уходя от этого.Но когда начинающий спортсмен начал заниматься на воздушных полотнах, он поставил себе цель сесть на шпагат. Сергей усиленно тренировался и сел на шпагат за год.- Сейчас я, конечно, его уже добил до идеала. В мае 2021 года даже записывали видео, где я держу баланс на шпагате между двумя машинами, - вспоминает он.Тренером по pole dance Сергея поставили спустя полтора-два года занятий. То есть, это стало его работой, приносящей доход, как только он начал свой путь настоящего гимнаста.- Я сам даже не думал, что меня так затянет. Думал, похожу пару месяцев. Я вообще люблю пробовать что-то новое, поэтому и решил пойти, а оно вот как вышло. На девять лет уже затянуло, - с улыбкой рассказывает Сергей.Занятие таким спортом приносят парню, по его словам, неплохие деньги.- Люди говорят: «Стриптизёр! Стриптизёр!», но зато я не работаю на заводе, - шутит спортсмен. - Мне танцы приносят удовольствие. И, кстати, попрошу не путать. Стриптиз – это когда раздеваются под музыку, а я не раздеваюсь.Сергей рассказал, почему танцоры Pole Dance оголяют тело:- Номер зависит от заказчика. Если заказывают пилон, то я согласовываю по музыке и костюму. Если это свадьба или корпоратив, то я выступаю в специальных штанах, прошитых кожзамом на внутренней стороне ноги, для сцепления с пилоном. Для сцепления нужен и голый торс, в любом случае.В клубах Сергея просят выступать в белье, но он хитрит.- Я в трусах не выхожу, просто сшил себе короткие шортики, - смеётся парень.Танцы с пилоном, полотнами и воздушным кольцом требуют большую силу и выносливость, из-за чего являются травмоопасным занятием. Но к счастью, у Сергея не было серьёзных повреждений:- Травм было много, но без них никак. В основном это растяжения. Самой серьёзной был ушиб ключицы, сотрясение головы. Я тогда упал с пилона. Врач запретил заниматься. Месяц я лечился, руки не мог поднять наверх.Работать из-за травмы Сергей не прекращал. Он проводил тренировки для постоянных клиентов, которым уже не нужно показывать на собственном примере. Говорил, что делать, и наблюдал. В форму приходил ещё месяц.- Было немного страшно делать элементы, когда я приходил в форму. Было страшно за ключицу, потому что весь вес уходит на руки.Две недели ежедневных тренировок помогли гимнасту побороть страх. Сейчас спортсмена ничего не беспокоит, разве что обычные синяки и поцапаранные от пилона колени, что является привычным делом.Гимнаст не скрывает, что пользуется популярностью у девушек, но в данный момент у него нет спутницы жизни. Нет за спиной и браков. С семьёй он старается поддерживать хорошие отношения.- Папа как-то увидел меня по телевизору и спросил: «Цирк?», а я говорю: «Ну да, пап, цирк». Думает, что в цирке работаю. Ну, в принципе похоже. Брат нормально отреагировал на моё занятие, сказал: «Круто».Семья Сергея никогда не была спортивной, но младшее поколение, а именно его племянницы, занимаются боксом, конькобежным спортом, стрельбой из лука и часто участвуют в соревнованиях.- Друзья мои хотели прийти ко мне, но уже девять лет идут, - смеется гимнаст. – Ну так, приходили, пробовали, но не больше.В Бурятии довольно сложно заниматься чем-то «не как все», но Сергей за столько лет уже привык к негативным комментариям в свой адрес.- Когда первый раз я, так сказать, хайпанул, было неприятно. У меня появился Инстаграм, и паблик во «Вконтакте» меня запостил. Там комментарии были ужасные. Конечно, мне было неприятно. А сейчас просто смешно, привык. В основном мужчины гадости пишут, но бывают и комментарии от женщин.Красивый танец у шеста предполагает повышенное внимание среди женщин. Работа Сергея здесь не исключение.- Женщины на поклоне меня за руки хватали, тянули, дёргали к себе. В гримёрку через охрану пробивались, номер просили. Активно расхваливали, просили научить также.Гимнаст рассказал, что не всегда перед выступлением ему предоставляют гримёрную. Иногда это вызывает неловкость.- Как-то с партнёршей стояли на лестнице, ждали своего выхода. А гости проходили мимо и такие: «Вау-вау! Это что такое?». А мы стояли полуголые там, конечно, как-то неудобно. Одно дело на сцене, а другое вот так просто.Негативные моменты тоже бывали. Во время выступления Сергей не видит, если кто-то проходит мимо, когда сцена низкая.- Некоторые мужчины специально проходят мимо, и мы их ударяем. Не специально, конечно. Но получался конфликт.Сейчас Сергей по совместительству тренер по джампингу. Как-то раз уже пробовал покорять Москву, но очень заскучал по дому. На работе всё было гладко, но спустя три месяца парень понял, что ему будет лучше в Бурятии.- В соревнованиях я никогда не участвовал, потому что тут среди мужчин такого нет. Даже в Иркутске всё для девушек. А ехать в другие города и платить за участие очень дорого. Москва для меня не родная. Я, конечно, планирую уехать, но желательно в другую страну и работать, развиваться там.Для Сергея Дармаева главное в жизни – это пробовать новое и совершенствовать себя. Он любит своё дело и с удовольствием им занимается. Сергей советует всем, кто хочет начать что-то новое: не бояться того, что не получится, а бояться так и не попробовать.