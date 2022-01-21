Крещение в Баргузине и на Байкале: без купаний и морозов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Ни пурги, ни трескучих морозов, лёд выглядит немного странно...» Фоторепортаж Сергея Тарасенко с берегов Байкала в день Крещения



Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко в праздник Крещения Господня побывал в Спасо-Преображенском соборе в Баргузинском районе и на берегу Байкала в посёлке Горячинск.



- Баргузин встретил необычно тёплой для этого времени года погодой. Ни пурги, ни трескучих морозов. Но крещенские купания отменили накануне из-за очередной волны коронавируса. На Байкале тоже прямо по-весеннему тепло. Сокуи в этом году весьма скромные, не наблюдается и торосов. Лёд выглядит немного странно, как будто кто-то перемолол его вперемешку со снегом гигантской мясорубкой. Снега на побережье выпало мало. Зато на Пыхте как всегда — зимняя сказка, - рассказывает Сергей Тарасенко.



