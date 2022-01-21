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Осуждённым в Бурятии прочитали лекции о Крещении

Осуждённым в Бурятии прочитали лекции о Крещении
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для осуждённых провели также викторины

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Крещения Господня.

- Учителя вечерней школы при исправительной колонии № 1 и сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 7 провели для осуждённых лекции об истории возникновения праздника, его традициях и обычаях, викторины и показ тематических фильмов, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», крещенские купания в этом году из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили в Улан-Удэ и большинстве районов.

осужденные Крещение

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