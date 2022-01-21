Для осуждённых провели также викторины
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Крещения Господня.
- Учителя вечерней школы при исправительной колонии № 1 и сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 7 провели для осуждённых лекции об истории возникновения праздника, его традициях и обычаях, викторины и показ тематических фильмов, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», крещенские купания в этом году из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили в Улан-Удэ и большинстве районов.
Осуждённым в Бурятии прочитали лекции о Крещении
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Российская сборная начала заключительный этап подготовки к Пекинской Олимпиаде
Полёты будут выполняться два раза в неделю
Плановый приём пациентов приостановят все поликлиники Улан-Удэ
Для осуждённых провели также викторины
Ковид распространился из-за несвоевременного проведения противоэпидемических мероприятий
Улан-удэнцы обсуждают женщину, которая собирает милостыню в центре города
Малышка, вероятно, сломала кость
В список вошли 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны
27 и 28 января пройдут традиционные выездные концерты фестиваля
Самые работоспособные мужчины республики трудятся на «северах»
Опубликован локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа
С 24 января врачи не будут принимать пациентов
Новогодними подарками оказались сочными фруктами
Баярто Дамбаев сам прошёл ревакцинацию
Граждане, пришедшие на приём без предварительной записи, обслуживаться не будут.